Malezya'daki Hayvanat Bahçesinde Dev Pandaların 16'ncı Doğum Günü Kutlandı Güncel Haberler KUALA LUMPUR, 24 Ağustos (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde Salı günü dev pandalar Xing Xing ve Liang Liang, 16. doğum günlerini kutladılar. KUALA LUMPUR, 24 Ağustos (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde Salı günü dev pandalar Xing Xing ve Liang Liang, 16. doğum günlerini kutladılar. 2014 yılında Malezya'ya gelen Xing Xing ve Liang Liang, üç dev panda yavrusu dünyaya getirdi. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Liang Liang (arkada) ve yavrusu Sheng Yi doğum günü ikramlarının tadını çıkarıyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua) Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Xing Xing doğum günü ikramlarının tadını çıkarıyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua) Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde hayvan bakıcıları dev panda Liang Liang için doğum günü ikramları hazırlıyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Hayvanat Bahçesi Kuala Lumpur Malezya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Malezya'daki Hayvanat Bahçesinde Dev Pandaların 16'ncı Doğum Günü Kutlandı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.