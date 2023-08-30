Malezya'daki Dev Pandalar Olgunluğa Eriştikten Sonra Çin'e Geri Döndü
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KUALA LUMPUR, 30 Ağustos (Xinhua) -- Malezya'nın Sepang bölgesindeki Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda yemek yiyen dev panda Yi Yi, 29 Ağustos 2023. Dev panda yavruları Yi Yi ve Sheng Yi, olgunluğa erişerek Malezya'da kalma sürelerini tamamladı ve Salı gecesi Çin'e döndü.
KUALA LUMPUR, 30 Ağustos (Xinhua) -- Malezya'nın Sepang bölgesindeki Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda yemek yiyen dev panda Yi Yi, 29 Ağustos 2023.
Dev panda yavruları Yi Yi ve Sheng Yi, olgunluğa erişerek Malezya'da kalma sürelerini tamamladı ve Salı gecesi Çin'e döndü. (Fotoğraf: Cheng Yiheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel