Malezya'daki Dev Panda Sheng Yi 1 Yaşını Kutladı - Haberler

KUALA LUMPUR, 1 Haziran (Xinhua) -- Bir yaşındaki dev panda Sheng Yi, Salı günü Malezya'daki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'ndeki doğum günü partisinde özel bir pasta yedi. Salı günü ayrıca Çin ile Malezya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 48. yıl dönümü de kutlandı.

Dev panda yavrusu Sheng Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde ilk doğum gününü kutladı, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Dev panda yavrusu Sheng Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde ilk doğum gününü kutladı, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde birinci doğum gününü kutlayan dev panda yavrusu Sheng Yi oynuyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde birinci doğum gününü kutlayan dev panda yavrusu Sheng Yi oynuyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Dev panda yavrusu Sheng Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde ilk doğum gününü kutladı, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Dev panda yavrusu Sheng Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde ilk doğum gününü kutladı, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Dev panda yavrusu Sheng Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde ilk doğum gününü kutladı, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Dev panda yavrusu Sheng Yi (solda) ve annesi Liang Liang, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde Sheng Yi'nin birinci doğum gününü kutluyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde birinci doğum gününü kutlayan dev panda yavrusu Sheng Yi oynuyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Xinhua / Güncel