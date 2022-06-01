Malezya'daki Dev Panda Sheng Yi 1 Yaşını Kutladı - Haberler

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Malezya'daki Dev Panda Sheng Yi 1 Yaşını Kutladı

Xinhua - Güncel
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Malezya'daki Dev Panda Sheng Yi 1 Yaşını Kutladı

KUALA LUMPUR, 1 Haziran (Xinhua) -- Bir yaşındaki dev panda Sheng Yi, Salı günü Malezya'daki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'ndeki doğum günü partisinde özel bir pasta yedi.

KUALA LUMPUR, 1 Haziran (Xinhua) -- Bir yaşındaki dev panda Sheng Yi, Salı günü Malezya'daki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'ndeki doğum günü partisinde özel bir pasta yedi. Salı günü ayrıca Çin ile Malezya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 48. yıl dönümü de kutlandı.

Dev panda yavrusu Sheng Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde ilk doğum gününü kutladı, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Dev panda yavrusu Sheng Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde ilk doğum gününü kutladı, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde birinci doğum gününü kutlayan dev panda yavrusu Sheng Yi oynuyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde birinci doğum gününü kutlayan dev panda yavrusu Sheng Yi oynuyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Dev panda yavrusu Sheng Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde ilk doğum gününü kutladı, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Dev panda yavrusu Sheng Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde ilk doğum gününü kutladı, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Dev panda yavrusu Sheng Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde ilk doğum gününü kutladı, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Dev panda yavrusu Sheng Yi (solda) ve annesi Liang Liang, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde Sheng Yi'nin birinci doğum gününü kutluyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde birinci doğum gününü kutlayan dev panda yavrusu Sheng Yi oynuyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Hayvanat Bahçesi Kuala Lumpur Malezya Doğum Güncel Haberler

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