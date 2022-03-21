Malezya'daki 1MDB davası firari sanığının fazladan hac kotası aldığı iddiası

KUALA Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) eski direktörü Ismee Ismail, 1MDB davası firari sanığı Low Taek Jho'nun Malezya'nın fazladan 10 bin kişilik hac kotası almasına yardım ettiğini ileri sürdü.

Malaymail'in haberine göre, 1MDB eski direktörü Ismee Ismail, Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesinde 1MDB yolsuzluk skandalıyla ilgili tanık olarak ifade verdi.

Ismee, ifadesinde, firari sanık Low'un 2012 ya da 2013 yılı için Malezya'nın fazladan 10 bin kişilik hac kotası almasına katkıda bulunduğunu öne sürdü.

2006-2016 yılları arasında Malezya Müslüman hac fonu kurulunun başında bulunan Ismee, Low'un geçmişte Malezya'nın hac kotasına dair bilgi almak için kendisiyle temasa geçtiğini belirtti.

Ismee, firari sanık Low'un kendisini arayarak Malezya'nın ek bir hac kotası almasına yardım etmeye çalıştığını söyledikten haftalar sonra ek kotanın Suudi Arabistan hükümeti tarafından onaylandığını ifade etti.

Low ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinden yaklaşık 10 dakika sonra Diyanet İşleri Bakanı'nın kendisini aradığını söyleyen Ismee, Bakan'ın, Başbakan Necip Rezak'a kotanın onaylandığı bilgisini aktardığını ifade etti.

Low'un söz konusu kontenjanı, Suudi prenslerden birisiyle olan "yakın dostluğu" sayesinde alabildiği iddia ediliyor.

Ismee, sanık Low'un eski Başbakan Necip'ten "patron" ya da "PM" olarak sık sık bahsettiğini ve Low'un Necip ile iyi bir ilişkiye sahip olduğunu ifade etmişti.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.