Malezya'da Yaklaşan Güz Ortası Festivali İçin Sanat Enstalasyon Gösterisi Düzenlendi Güncel Haberler Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Kwai Chai Hong bölgesindeki bir medya özel gösterimi sırasında "Mehtaplı Kapının Ötesinde" adlı sanat enstalasyon gösterisini ziyaret eden bir kadın fotoğraf çektiriyor, 25 Ağustos 2022. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Kwai Chai Hong bölgesindeki bir medya özel gösterimi sırasında "Mehtaplı Kapının Ötesinde" adlı sanat enstalasyon gösterisini ziyaret eden bir kadın fotoğraf çektiriyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua) KUALA LUMPUR, 26 Ağustos (Xinhua) -- Malezya, yaklaşan Güz Ortası Festivali'ni kutlamak için başkent Kuala Lumpur'un Kwai Chai Hong bölgesinde "Mehtaplı Kapının Ötesinde" adıyla bir sanat enstalasyon gösterisi düzenledi. Gösteri, 26 Ağustos - 2 Ekim tarihleri arasında halka açık olacak. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Kwai Chai Hong bölgesindeki bir medya özel gösterimi sırasında "Mehtaplı Kapının Ötesinde" adlı sanat enstalasyon gösterisini ziyaret edenler fotoğraf çektiriyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua) Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Kwai Chai Hong bölgesindeki bir medya özel gösterimi sırasında "Mehtaplı Kapının Ötesinde" adlı sanat enstalasyon gösterisini ziyaret edenler, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua) Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Kwai Chai Hong bölgesindeki bir medya özel gösterimi sırasında "Mehtaplı Kapının Ötesinde" adlı sanat enstalasyon gösterisini ziyaret edenler, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Kuala Lumpur Malezya Güncel Haberler

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