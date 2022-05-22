Malezya'da Ünlü Teh Tarik Çayının Tadına Bakın - Haberler

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Malezya'da Ünlü Teh Tarik Çayının Tadına Bakın

Xinhua - Güncel
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Malezya'da Ünlü Teh Tarik Çayının Tadına Bakın

PETALİNG JAYA, 22 Mayıs (Xinhua) -- "Çekilmiş çay" anlamına gelen Teh Tarik, Malezya'da en sevilen içeceklerden biri. Çay ve konsantre süt, içeceğin ana bileşenlerini oluşturuyor.

PETALİNG JAYA, 22 Mayıs (Xinhua) -- "Çekilmiş çay" anlamına gelen Teh Tarik, Malezya'da en sevilen içeceklerden biri. Çay ve konsantre süt, içeceğin ana bileşenlerini oluşturuyor. Malzemeler bir kaptan öteki kaba birkaç defa doldurulup boşaltılarak iyice karıştırılıyor. Çay ve süt aroması harmanlanınca sade ve yumuşak bir tat ortaya çıkıyor.

Malezya'nın Selangor eyaletinin Petaling Jaya şehrinde Teh Tarik içen bir kişi, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Wenzong/Xinhua)

Malezya'nın Selangor eyaletinin Petaling Jaya şehrinde Teh Tarik yapan bir kişi, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Wenzong/Xinhua)

Malezya'nın Selangor eyaletinin Petaling Jaya şehrinde Teh Tarik yapan bir kişi, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Wenzong/Xinhua)

Malezya'nın Selangor eyaletinin Petaling Jaya şehrinde bir kişi elindeki bir bardak Teh Tarik'i gösteriyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Wenzong/Xinhua)

Malezya'nın Selangor eyaletinin Petaling Jaya şehrinde, bir masa üzerinde iki bardak Teh Tarik görülüyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Wenzong/Xinhua)

Malezya'nın Selangor eyaletinin Petaling Jaya şehrinde bir kupa dolusu Teh Tarik görülüyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Wenzong/Xinhua)

Xinhua / Güncel

18 mayıs, Malezya, Mayıs, Çay, Güncel, Haberler

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