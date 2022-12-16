Malezya'da Toprak Kayması Sonrası Arama ve Kurtarma Çalışmaları Güncel Haberler KUALA LUMPUR, 16 Aralık (Xinhua) -- Malezya'nın Batang Kali kasabasında arama ve kurtarma ekipleri, Cuma günü erken saatlerde en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği toprak kaymasında mahsur kalan ondan fazla fazla insanı kurtarmak için büyük gayret gösteriyor. Malezya'nın Batang Kali kasabasında kurtarma ekipleri, toprak kaymasının ardında toprak altında kalanları arıyor, 16 Aralık 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) KUALA LUMPUR, 16 Aralık (Xinhua) -- Malezya'nın Batang Kali kasabasında arama ve kurtarma ekipleri, Cuma günü erken saatlerde en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği toprak kaymasında mahsur kalan ondan fazla fazla insanı kurtarmak için büyük gayret gösteriyor. Malezya'nın Batang Kali kasabasında toprak kayması yaşanan alan, 16 Aralık 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Malezya'nın Batang Kali kasabasında toprak kayması yaşanan alan, 16 Aralık 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Malezya Aralık Güncel Haberler

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