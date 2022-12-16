Malezya'da Toprak Kayması Sonrası Arama ve Kurtarma Çalışmaları
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KUALA LUMPUR, 16 Aralık (Xinhua) -- Malezya'nın Batang Kali kasabasında arama ve kurtarma ekipleri, Cuma günü erken saatlerde en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği toprak kaymasında mahsur kalan ondan fazla fazla insanı kurtarmak için büyük gayret gösteriyor.
KUALA LUMPUR, 16 Aralık (Xinhua) -- Malezya'nın Batang Kali kasabasında arama ve kurtarma ekipleri, Cuma günü erken saatlerde en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği toprak kaymasında mahsur kalan ondan fazla fazla insanı kurtarmak için büyük gayret gösteriyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel