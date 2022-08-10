Malezya'da teslim edilmeyen gemilere yapılan ödeme yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

KUALA Malezya'da donanma için sipariş edilen ve yakın zamanda teslim edilmeyeceği ortaya çıkan gemilere yapılan ödeme "skandal" olarak yorumlandı ve yolsuzluk iddialarını gündeme taşıdı.

KUALA Malezya'da donanma için sipariş edilen ve yakın zamanda teslim edilmeyeceği ortaya çıkan gemilere yapılan ödeme "skandal" olarak yorumlandı ve yolsuzluk iddialarını gündeme taşıdı.

Savunma Bakanı Hishammuddin Hüseyin'in yerel bir firma tarafından inşa edilen ve büyük miktarda ödemesi yapılan 6 savaş gemisinin gelecek sene ya da iki sene sonra teslim edileceğini açıklaması Malezya'da gündem oldu.

Parlamentoda bir senatörün konuya ilişkin sorusuna yanıt veren Hishammuddin, tartışmalara neden olan gemilerden ilkinin "bir veya iki yıl içinde tamamlanmasını umduğunu" söyledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yerel firma Boustead Deniz Tersanesi'ne 2013'te ihaleye çıkılmadan sipariş edilen 6 savaş gemisi henüz Malezya Donanmasına teslim edilmedi.

Hükümetin, 6 Littoral Savaş Gemisi (LCS) inşa etmek için söz konusu firmayla 9 milyar ringgitlik (yaklaşık 2 milyar 20 milyon dolar) anlaşma imzaladığı ve gemilerden biri dahi teslim edilmeden 6 milyar ringgit (yaklaşık 1 milyar 347 milyon dolar) ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Malezya Parlamentosuna rapor veren Kamu Hesapları Komitesi (PAC) tarafından yapılan açıklamada, gemilerden beşinin bu ay teslim edilmiş olması gerektiği ifade edildi.

LCS gemileri, genellikle kıyıya yakın operasyonlar için tasarlanmış nispeten küçük gemiler olarak sınıflandırılıyor.

Malezya basının aktardığına göre, 3 Ekim 2013'te yürürlüğe girecek şekilde imzalanan gemi sözleşmesinin temelinin 2011 yılına kadar uzandığı ifade ediliyor.

1MDB skandalına benzetiliyor

Yolsuzlukla mücadele gözlemcisi Uluslararası Şeffaflık Örgütü Malezya'dan (TI-M) yapılan açıklamada, LCS skandalı 4,5 milyar doların kaçırıldığı iddia edilen Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) skandalıyla karşılaştırılırken, ülkenin, milyarlarca ringgitlik kamu kaynağı kaybına neden olan kötü yönetimiyle giderek daha fazla tanınmaya başladığı belirtildi.

PAC'ın geçen hafta LCS anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, tek bir gemi tamamlanmamış olmasına rağmen, hükümetin Boustead Donanma Tersanesi'ne 6 milyar ringgit ödediği kaydedildi.

PAC raporuna göre, ilk LCS'nin 2019'da teslim edilmesi gerekiyordu, ancak söz konusu geminin şu ana kadar yalnızca yüzde 44'ü tamamlanabildi.

PAC, ayrıca Savunma Bakanlığı ve Boustead'ın, donanmanın 6 geminin spesifikasyonlarına ilişkin görüşünü göz ardı ederek başka bir tasarımı seçtiği bilgisini paylaştı.

UMNO'nun erken seçim planlarını bozabilir

Savunma Bakanı Hishammuddin Hüseyin, eski Başbakan Necip Rezak ve UMNO Başkanı Zahid Hamidi gibi partinin savunma politikalarını yöneten isimler, anlaşma şartları ve ödemeler nedeniyle eleştirilerin hedefinde bulunuyor.

Söz konusu anlaşmadaki yolsuzluk iddialarının parti içi dengeleri sarsabileceği ve hatta bu yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimi etkileyebileceği belirtiliyor.