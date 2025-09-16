Malezya'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinde 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bernama ajansının haberine göre, ülke genelinde 12 Eylül'den itibaren görülen şiddetli yağışlar sellere neden oldu.

Yetkililer, Sabah eyaletindeki sellerde 12 kişinin hayatını kaybettiğini, suya kapılan 12 kişinin ise kaybolduğunu ifade etti.

Eyalette, sel sularından etkilenen 2 bin 468 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildiren yetkililer, Perak eyaletinde tahliye edilenlerin sayısının ise 397'ye yükseldiğini kaydetti.

Yetkililer, Selangor eyaletinde 146 kişinin, Nigeri Sembilan eyaletinde ise 74 kişinin sel suları nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.