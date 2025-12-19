Malezya'da Sel Felaketi Nedeniyle 13.000'den Fazla Kişi Yerinden Oldu
Malezya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle 13.000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 6 eyaletteki yardım merkezlerine yerleştirilen afetzedeler için başbakan Enver İbrahim, afet yönetim planlarının yürürlüğe girdiğini duyurdu.
KUALA LUMPUR, 19 Aralık (Xinhua) -- Malezya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle perşembe günü itibarıyla 13.000'den fazla kişi yerinden oldu.
Malezya Sosyal Yardım Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada yerel saatle 21.00 itibarıyla afetzedelerin 6 eyaletteki 103 sel yardım merkezine yerleştirildiği belirtildi. Pahang'ın sellerden en fazla etkilenen eyalet olduğu bildirildi.
Başbakan Enver İbrahim, afet yönetim planlarını uygulamaya koyduklarını söyledi.
Enver, "Durumu yakından izlenmeye devam edeceğiz ve yardımları mümkün olduğunca verimli ve hızlı şekilde ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji departmanı, olumsuz hava koşullarının devam edeceği konusunda uyarılar yayımladı.