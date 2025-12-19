Haberler

Malezya'da Sel Felaketi Nedeniyle 13.000'den Fazla Kişi Yerinden Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle 13.000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 6 eyaletteki yardım merkezlerine yerleştirilen afetzedeler için başbakan Enver İbrahim, afet yönetim planlarının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

KUALA LUMPUR, 19 Aralık (Xinhua) -- Malezya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle perşembe günü itibarıyla 13.000'den fazla kişi yerinden oldu.

Malezya Sosyal Yardım Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada yerel saatle 21.00 itibarıyla afetzedelerin 6 eyaletteki 103 sel yardım merkezine yerleştirildiği belirtildi. Pahang'ın sellerden en fazla etkilenen eyalet olduğu bildirildi.

Başbakan Enver İbrahim, afet yönetim planlarını uygulamaya koyduklarını söyledi.

Enver, "Durumu yakından izlenmeye devam edeceğiz ve yardımları mümkün olduğunca verimli ve hızlı şekilde ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji departmanı, olumsuz hava koşullarının devam edeceği konusunda uyarılar yayımladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı

İlaç fiyatlarına okkalı zam! Etiketler değişiyor
Devlet üniversitesinin açık büfesine bakın! Menüsü kadar fiyatı da olay

Devlet üniversitesinin açık büfesi! Menüsü kadar fiyatı da olay
title