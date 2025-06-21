Malezya'da Sanayi Tesisinde Yangın Çıktı

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Johor Bahru'da motor yağı depolanan sanayi tesisinde çıkan yangında patlamalar yaşandı. Yangının yayılmasıyla birlikte bölge sakinleri tahliye edildi.

- Malezya'da sanayi tesisinde yangın

KUALA LUMPUR - Malezya'nın Johor eyaletinin başkenti Johor Bahru'da motor yağı depolanan bir sanayi tesisinde yangın çıkarken, sıklıkla patlamalar yaşandı.

Malezya'da bir sanayi tesisinde yangın çıktı. Johor eyaletinin başkenti Johor Bahru'da motor yağı ve kamyonların depolandığı tesiste çıkan yangında sıklıkla patlamalar da yaşandı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılırken, bölge sakinleri tahliye edildi. Yangın sırasında gökyüzüne yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü. Yangın, tesisin yaklaşık yüzde 60'ını yok etti.

Johor İtfaiye ve Kurtarma Dairesi Operasyon Merkezi'ne göre, yangın yerel saatle 12.45 sıralarında bildirildi. Yangının kamyon deposunda başladığı daha sonra ise yağ depolama alanına sıçradığı ifade edildi. Herhangi bir can kaybı bildirilmezken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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