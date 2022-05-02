Malezya'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Shah Camisi'nde bayram namazı kılındı.

Başkent, Selangor ve çevre eyaletlerdeki Müslümanlar, Ramazan Bayramı nedeniyle Malezya İslam Üniversitesi'nde bir araya geldi.

Yemen, Filistin, Sudan, Mısır, Pakistan, Türkiye ve Endonezya dahil birçok ülkeden öğrencilerin de aralarında bulunduğu genç, yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan Müslümanlar sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için üniversite kampüsü içinde bulunan Shah Camisi'nde buluştu.

Erken saate rağmen cami bahçesini dolduran Müslümanlar, bayram namazı öncesinde aileleri ve dostlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

Farklı milletlerden oluşan cemaat, namazın ardından bayramlaştı.

Bayram sevinci özellikle cami avlusunda koşturan çocukların yüzüne yansıdı.