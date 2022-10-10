Malezya'da Parlamento Feshedildi
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KUALA LUMPUR, 10 Ekim (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki yerel bir beyaz eşya mağazasındaki televizyon ekranlarında Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub konuşurken görülüyor, 10 Ekim 2022.
KUALA LUMPUR, 10 Ekim (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki yerel bir beyaz eşya mağazasındaki televizyon ekranlarında Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub konuşurken görülüyor, 10 Ekim 2022.
Malezya Başbakanı Pazartesi günü ülkenin parlamentosunun feshedildiğini duyurdu ve ulusal seçimlerin önünü açtı. Seçimlerin önümüzdeki 60 gün içinde yapılması gerekiyor.
İsmail Sabri Yakub televizyonda yayınlanan konuşmasında, ülkenin anayasası gereğince Kral Sultan Abdullah Sultan Ahmed Şah'ın onayını aldığını söyledi. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)