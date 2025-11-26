Malezya'da Muson Yağışları 21.000 Kişiyi Tahliye Etti

KUALA LUMPUR, 26 Kasım (Xinhua) -- Malezya'nın kuzeydoğusunda muson mevsiminde yaşanan yağışların etkilediği 10 eyalette tahliye edilen kişi sayısı çarşamba günü itibarıyla 21.000'i aştı.

Yağışlardan en çok etkilenen Kelantan eyaletinde saat 09.00 itibarıyla 52 tahliye merkezinde 9.642 kişinin barındığı belirtildi.

Yağışların ciddi olarak etkilediği Perak eyaletinde 4.331 kişi, Selangor eyaletinde 2.909 kişi ve Kedah eyaletinde 2.837 kişi tahliye edilirken, ülkenin diğer eyaletlerinde de tahliyeler yaşandığı kaydedildi.

Selangor Eyaleti Başbakanı Amirudin Shari, eyaletin bazı bölgelerinde sel önleme tedbirlerinin, su seviyesindeki artış ve olağanüstü hava koşulları karşısında yetersiz kaldığını söyledi.

Shari, "Eyalet yönetimi, sel hafifletme altyapısının iyileştirilmesi ve etkilenenlerin güvenlik ve refahının sağlanmasına yönelik acil önlemler alınması da dahil olmak üzere bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik takip tedbirlerini belirliyor" dedi.

Öte yandan Malezya Meteoroloji Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Ambun Dindang ise kuzeydoğu muson döneminde yaşanan sel felaketlerinin sadece yağışlara bağlı olmadığını, arazi kullanımındaki değişiklikler, nüfus yoğunluğu ve yerel drenaj sistemlerinin etkinliği gibi araziyle ilgili faktörlerin de etkili olduğunu belirtti.