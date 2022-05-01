Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Müslümanların birçoğu, Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde kutlamak için yollara düşmüş olsa da bayramı şehirde geçirmeyi tercih edenler hazırlıklar için çarşı ve pazarlara gitti.

İftar saatinin yaklaşmasıyla, Kuala Lumpur'un en büyük alışveriş merkezleri ve halka açık çarşılarında yoğunluk yaşanırken akşam ezanının hemen ardından bayrama hazırlık yapmak için alışverişe koşan kalabalık daha da arttı.

Malezya'da geçen iki yılda bayramları Kovid-19 salgını tedbirlerinin gölgesinde geçiren Müslümanlar, geçen sene tedbirler kapsamında ülke genelinde ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağından ötürü Ramazan Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kaldı.

Ülkenin "endemiye geçiş" süreci kapsamında yabancı ziyaretçilere kapılarını açması ve birçok salgın tedbirlerini kaldırmasının ardından Müslümanlar, bayram heyecanını evlerini, iş yerlerini ve sokakları süsleyerek yaşamaya başladı.

Ramazan Bayramı'nı salı günü kutlamaya hazırlanan Müslümanlar, bayram alışverişi için şehir merkezindeki "Bazaar Aidilfitri KL" ramazan çarşısına adeta akın etti.

Şehrin aynı zamanda tekstil merkezlerinden Bazaar Aidilfitri çarşısına gelen ziyaretçiler, bayram ve düğün gibi özel günlerde giyilen geleneksel kıyafetlerin yanı sıra, Malezyalılar için büyük öneme sahip "songkok" adı verilen siyah fese, çocukların bayram harçlıklarını koydukları renkli para keselerine, bayrama özel hazırlanan süsleme, unlu mamul, şekerleme ve çikolatalara yoğun ilgi gösterdi.

Salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle ramazan ayı boyunca kesintiye uğramaksızın devam eden alışveriş yoğunluğu bayram hazırlıklarıyla şehirde festival havası oluşturdu.

Çarşı alanında AA muhabirine konuşan ve ismini belirtmeyen bir ziyaretçi, "Elhamdülillah bu yıl bayram hazırlıkları geçen iki yıla göre daha şenlikli geçiyor. Bugün kıyafet ve şekerlemeler gibi bayrama hazırlık için gerekli olan temel ihtiyaçları karşılamak için ailemle vakit geçiriyorum." ifadelerini kullandı.

Çarşı ve pazarlara akın eden Müslümanlar, iftar saatinin yaklaşmasıyla alışverişi yarıda kesip şehrin merkezindeki park, bahçe ve kaldırımlarda ailecek oruçlarını açtı.

İftarını yapan ziyaretçiler, akşam namazının ardından çarşı ve ana caddelerde yoğunluk oluşturmaya devam etti.