Malezya'da Kaçak Göçmen Teknesinin Batması: Ölü Sayısı 25'e Yükseldi

Güncelleme:
Malezya-Tayland deniz sınırında batan bir teknede hayatını kaybeden kaçak göçmenlerin sayısı 25'e ulaştı. Yetkililer, olayla ilgili insan kaçakçılığı bağlantılarını araştırıyor.

KUALA LUMPUR, 13 Kasım (Xinhua) -- Malezya basınının Malezya Deniz İnfaz İdaresi'ne dayandırdığı çarşamba günkü habere göre Malezya- Tayland deniz sınırına yakın sularda geçen hafta batan, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında yetkililerin teknenin batması ile insan kaçakçılığı veya organize suç faaliyetleri arasındaki olası bağlantıları araştırdığını ve kurtarma operasyonları tamamlandıktan sonra uygun önlemlerin alınacağını söyledi.

Saifuddin, alabora olan tekneye yönelik son arama ve kurtarma operasyonlarına ilişkin brifingin ardından gazetecilere verdiği demeçte, olayın bölgede insanları aşırı riskli durumlara düşürmeye devam eden insani zorlukların altını çizdiğini belirtti.

Malezya yetkilileri pazar günü yaptıkları açıklamada yaklaşık 300 kaçak göçmenin büyük bir gemiye binerek Myanmar'dan ayrıldığını ve grubun Tayland-Malezya sularına ulaştığında daha küçük teknelere aktarıldığını söylemişti. Alabora olan teknenin bu teknelerden biri olduğu bildirildi.

