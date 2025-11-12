Haberler

Malezya'da Kaçak Göçmen Teknesi Battı: 20 Ölü, 14 Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya-Tayland deniz sınırında batan bir teknede 20 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin alabora olmasının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KUALA LUMPUR, 12 Kasım (Xinhua) -- Malezya- Tayland deniz sınırına yakın sularda geçen hafta batan, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken, 14 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

Malezya Deniz İnfaz İdaresi'nin Kedah ve Perlis Eyalet Direktörü Romli Mustafa salı günü yaptığı açıklamada, geçen hafta yaşanan kazada yaşamını yitirenler arasında 7 erkek, 9 kadın ve 4 çocuğun bulunduğunu, kurtarılanlarınsa 12'sinin erkek ve 2'sinin kadın olduğunu söyledi.

Romli, arama çalışmalarının, hayatını kaybedenleri karaya taşıma potansiyeli olduğu bilinen okyanus akıntıları ve hava tahminleri bölgesine odaklandığını da sözlerine ekledi.

Malezya yetkilileri pazar günü yaptıkları açıklamada yaklaşık 300 kaçak göçmenin büyük bir gemiye binerek Myanmar'dan ayrıldığını ve grubun Tayland-Malezya sularına ulaştığında daha küçük teknelere aktarıldığını söyledi. Alabora olan teknenin bu teknelerden biri olduğu bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler

Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü

20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir

Profesörden deprem fırtınası yaşanan ilçe için korkutan sözler
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.