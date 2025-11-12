Malezya'da Kaçak Göçmen Teknesi Battı: 20 Ölü, 14 Kurtarıldı

KUALA LUMPUR, 12 Kasım (Xinhua) -- Malezya- Tayland deniz sınırına yakın sularda geçen hafta batan, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken, 14 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

Malezya Deniz İnfaz İdaresi'nin Kedah ve Perlis Eyalet Direktörü Romli Mustafa salı günü yaptığı açıklamada, geçen hafta yaşanan kazada yaşamını yitirenler arasında 7 erkek, 9 kadın ve 4 çocuğun bulunduğunu, kurtarılanlarınsa 12'sinin erkek ve 2'sinin kadın olduğunu söyledi.

Romli, arama çalışmalarının, hayatını kaybedenleri karaya taşıma potansiyeli olduğu bilinen okyanus akıntıları ve hava tahminleri bölgesine odaklandığını da sözlerine ekledi.

Malezya yetkilileri pazar günü yaptıkları açıklamada yaklaşık 300 kaçak göçmenin büyük bir gemiye binerek Myanmar'dan ayrıldığını ve grubun Tayland-Malezya sularına ulaştığında daha küçük teknelere aktarıldığını söyledi. Alabora olan teknenin bu teknelerden biri olduğu bildirildi.