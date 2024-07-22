Malezya'da Hanfu Festivali düzenlendi
Malezya'nın Malakka kentinde Hanfu Festivali'nin birincisi düzenlendi. Çin kültürü meraklıları, geleneksel Hanfu kıyafetlerini giyerek Jonker Caddesi'nde bir araya geldi.
MALAKKA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Malezya'nın Malakka kentinde Hanfu Festivali'nin birincisi kutlandı.
Han halkına ait geleneksel zarif Hanfu kıyafeti giyen Çin kültürü meraklıları, şehrin turistik noktası Jonker Caddesi'nde bir araya geldi. Katılımcılar performansların ardından Çin Han giysilerinin eşsiz cazibesini sergilemek üzere fotoğraf çektirdiler.