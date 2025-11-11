Haberler

Malezya'da Göçmen Teknesi Kazasında 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Malezya'nın Kedah eyaletinde meydana gelen göçmen teknesi kazasında 12 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi kurtarıldı. Olay, Malezya-Tayland deniz sınırına yakın sularda gerçekleşti.

KUALA LUMPUR, 11 Kasım (Xinhua) -- Malezya'nın Kedah eyaletinde bir göçmen teknesi kazasının ardından hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedenini taşıyan kurtarma ekipleri, 10 Kasım 2025.

Malezya Deniz İnfaz İdaresi'nin Kedah ve Perlis Eyalet Direktörü Romli Mustafa'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre Malezya- Tayland deniz sınırına yakın sularda geçen hafta batan, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneden 13 kişi kurtarıldı, 12 kişiyse hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Malezya Ulusal Haber Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel


