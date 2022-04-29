Malezya'da Filistin'e destek eylemi düzenlendi

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Uluslararası Kudüs Günü" kapsamında Filistin'e destek eylemi yapıldı.

Kuala Lumpur'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, İsrail askerlerinin her yıl özellikle ramazan ayında Kudüs'teki Müslümanlara yönelik baskıcı ve saldırgan tutumunu ve İsrail yönetimine finansal ve siyasi destek veren ABD yönetimini protesto etti.

Oruç ve öğle sıcağına rağmen Cuma namazının ardından toplanan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kalabalık, Filistin halkı lehine sloganlar attı.

Büyükelçilik binası önünde basın açıklaması yapan Azmi Abdul Hamid, her yıl ramazanın son Cuma gününde kutlanan Uluslararası Kudüs Günü vesilesiyle "ABD hükümetinin Filistin meselesindeki iki yüzlü tutumunu ve çifte standarda dayalı politikalarını protesto etmek" amacıyla toplandıklarını söyledi.

Azmi Abdul, "Dünyadaki Müslüman, Hristiyan ve barışı seven insanlar, Uluslararası Kudüs Günü'nde, Kudüs'ün özgürlüğü ve İsrail işgalinin son bulması için Filistin halkına desteklerini iletiyorlar." ifadelerini kullandı.

Grup, basın açıklaması ve konuşmaların ardından yerel saatle 15.00 sularında olaysız dağıldı.