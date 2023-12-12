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Malezya'da Doğu Sahili Demiryolu Bağlantısı Projesi İçin Tören Düzenlendi

12 Aralık 2023 17:58 Güncelleme: 18:00 Abone Ol

Malezya'nın Kuantan kentinde, Çin İletişim İnşaat Şirketi (CCCC) tarafından inşa edilen Doğu Sahili Demiryolu Bağlantısı projesi için düzenlenen törende ilk raylar döşendi. Malezya Kralı Sultan Abdullah Sultan Ahmed Şah da tarihi ana tanıklık etti.