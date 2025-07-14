Malezya'da Doğu Sahili Demiryolu Bağlantısı'nın Genting Tüneli Açıldı

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Çin İletişim İnşaat Şirketi'nin inşa ettiği Doğu Sahili Demiryolu Bağlantısı projesi, 16,39 kilometrelik Genting Tüneli'nin açılmasıyla önemli bir aşama kaydetti. Tünel, dağlık arazinin altında 750 metreyi aşkın bir uzunluğa sahip.

KUALA LUMPUR, 14 Temmuz (Xinhua) -- Drone ile çekilen fotoğrafta Malezya'nın Pahang eyaletindeki Doğu Sahili Demiryolu Bağlantısı üzerinde bulunan Genting Tüneli'nin ağzı görülüyor, 12 Temmuz 2025.

Çin İletişim İnşaat Şirketi'nin (CCCC) Malezya'da inşaatını sürdürdüğü mega demiryolu projesi olan Doğu Sahili Demiryolu Bağlantısı, cumartesi günü 16,39 kilometrelik Genting Tüneli'nin açılmasıyla önemli bir aşama kaydetmiş oldu.

Şirket, 750 metreden fazla dağlık arazinin altında yer alan tünelin tamamlanmasının önemli bir başarıyı temsil ettiğini belirtti. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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