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Malezya'da Doğalgaz Boru Hattında Büyük Yangın

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Kuala Lumpur yakınlarındaki Selangor eyaletinde bir doğalgaz boru hattında çıkan büyük yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının konut bölgesine yakın bir yerde çıkması nedeniyle bölge sakinleri tahliye ediliyor.

KUALA LUMPUR, 1 Nisan (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Selangor eyaletinde bir doğalgaz boru hattında çıkan büyük yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Puchong ilçesinde salı günü yerel saatle 08.23'te verilen yangın alarmı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Selangor İtfaiye ve Kurtarma Departmanı Operasyon Müdür Yardımcısı Ahmad Mukhlis Mukhtar, boru hattının yaklaşık 500 metrelik bölümünün yangından etkilendiğini ve söndürme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.

Mukhtar, "Yangının konut bölgesine yakın mesafede çıkması nedeniyle itfaiye ekiplerimiz diğer güvenlik birimleriyle koordineli şekilde bölge sakinlerini tahliye etti" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, birkaç kilometre mesafeden bile görülebilen dev alevler dikkat çekerken, bölge sakinleri, yangın sırasında şiddetli patlamaların yaşandığını da bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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