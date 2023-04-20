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Malezya'da 'Deniz Kızları'Ndan Ramazan Bayramı Performansı

Malezya'da "Deniz Kızları"Ndan Ramazan Bayramı Performansı

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KUALA LUMPUR, 20 Nisan (Xinhua) -- Malezya'da yer alan Aquaria KLCC'deki Ramazan Bayramı kutlamalarında muhteşem bir denizkızı dans performansı büyük ilgi gördü.

Malezya'da Deniz KızlarıNdan Ramazan Bayramı PerformansıBir denizkızı yüzücüsü, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yer alan Aquaria KLCC'deki Ramazan Bayramı kutlamalarının medya önizlemesi sırasında performans sergiliyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

KUALA LUMPUR, 20 Nisan (Xinhua) -- Malezya'da yer alan Aquaria KLCC'deki Ramazan Bayramı kutlamalarında muhteşem bir denizkızı dans performansı büyük ilgi gördü.

Deniz kızı yüzücüler, tıpkı çizgi filmdeki deniz kızları gibi canlı ve sevimli şekilde havuzda hafifçe salınarak ilerledi. Masmavi sulara ve mercanlara karşı, yumuşak ve zarif bir şekilde balıklarla dans eden sanatçıları, görmek ve fotoğraflarını çekmek için birçok ziyaretçi gösteriye akın etti.

Malezya'da Deniz KızlarıNdan Ramazan Bayramı PerformansıBir denizkızı yüzücüsü, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yer alan Aquaria KLCC'deki Ramazan Bayramı kutlamalarının medya önizlemesi sırasında performans sergiliyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'da Deniz KızlarıNdan Ramazan Bayramı PerformansıBir denizkızı yüzücüsü, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yer alan Aquaria KLCC'deki Ramazan Bayramı kutlamalarının medya önizlemesi sırasında performans sergiliyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'da Deniz KızlarıNdan Ramazan Bayramı PerformansıBir denizkızı yüzücüsü, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yer alan Aquaria KLCC'deki Ramazan Bayramı kutlamalarının medya önizlemesi sırasında performans sergiliyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'da Deniz KızlarıNdan Ramazan Bayramı PerformansıDenizkızı yüzücüleri, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yer alan Aquaria KLCC'deki Ramazan Bayramı kutlamalarının medya önizlemesi sırasında performans sergiliyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'da Deniz KızlarıNdan Ramazan Bayramı PerformansıBir denizkızı yüzücüsü, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yer alan Aquaria KLCC'deki Ramazan Bayramı kutlamalarının medya önizlemesi sırasında performans sergiliyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua) 

Malezya'da Deniz KızlarıNdan Ramazan Bayramı PerformansıBir ziyaretçi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yer alan Aquaria KLCC'deki Ramazan Bayramı kutlamalarının medya önizlemesi sırasında bir denizkızı yüzücüsüyle fotoğraf çektiriyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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