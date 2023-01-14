Malezya'da Çin Yeni Yılı'nı Karşılamak İçin Kırmızı Fenerler Yakıldı

KUALA LUMPUR, 14 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki ikonik Thean Hou Tapınağı, Tavşan Yılı olarak kutlanacak olan yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı karşılamak için Cuma gününden itibaren her gece yaklaşık 6.000 kırmızı fener yakıyor.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Thean Hou Tapınağı'nda yaklaşan Çin Yeni Yılı için yakılan kırmızı fenerler, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

KUALA LUMPUR, 14 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki ikonik Thean Hou Tapınağı, Tavşan Yılı olarak kutlanacak olan yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı karşılamak için Cuma gününden itibaren her gece yaklaşık 6.000 kırmızı fener yakıyor.

Bölgeye akın eden birçok ziyaretçi, geleneksel Çin tarzıyla yapılmış görkemli mimariyi arka fonuna alarak ışıldayan fenerlerin büyüleyici parıltısının fotoğrafını çekiyor.

Kuala Lumpur'un Hainan topluluğu tarafından 1987'de inşa edilen ve Gök Tanrıçası'na adanan altı katlı Thean Hou Tapınağı, Malezya'da yaşayan Çinlilerin Çin kültürünü kucakladığı ana mekanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Thean Hou Tapınağı'nda yaklaşan Çin Yeni Yılı için yakılan kırmızı fenerler, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Thean Hou Tapınağı'nda kırmızı fenerlerin fotoğraflarını çeken ziyaretçiler, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Thean Hou Tapınağı'nda yaklaşan Çin Yeni Yılı için yakılan kırmızı fenerler, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Thean Hou Tapınağı'nda kırmızı fenerlerin altında fotoğraf çeken ziyaretçiler, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Thean Hou Tapınağı'nda kırmızı fenerlerin altında fotoğraf çeken ziyaretçiler, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)