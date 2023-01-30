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Malezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları

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Malezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları

GEORGE TOWN, 30 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları düzenlendi.

Malezya'da Çin Yeni Yılı KutlamalarıMalezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı Kutlamalarında aslan dansı yapan sanatçılar, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)

GEORGE TOWN, 30 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları düzenlendi.

Malezya'da Çin Yeni Yılı KutlamalarıMalezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı kutlamalarına katılan ziyaretçiler, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)

Malezya'da Çin Yeni Yılı KutlamalarıMalezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı kutlamalarında aslan dansı yapan sanatçılar, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)

Malezya'da Çin Yeni Yılı KutlamalarıMalezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı kutlamalarında ejderha dansı yapan sanatçılar, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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