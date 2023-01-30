Malezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları Güncel Haberler GEORGE TOWN, 30 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları düzenlendi. Malezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı Kutlamalarında aslan dansı yapan sanatçılar, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua) GEORGE TOWN, 30 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları düzenlendi. Malezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı kutlamalarına katılan ziyaretçiler, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua) Malezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı kutlamalarında aslan dansı yapan sanatçılar, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua) Malezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı kutlamalarında ejderha dansı yapan sanatçılar, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Malezya Güncel Haberler

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