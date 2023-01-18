Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları

Güncel Haberler

Malezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları

KUALA LUMPUR, 18 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Aquaria KLCC Akvaryumu'nda düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlamalarında su altında performans sergileyen aslan ve Şans Tanrısı kostümü girmiş dalgıçlar, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

KUALA LUMPUR, 18 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Aquaria KLCC Akvaryumu'nda düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlamalarında su altında performans sergileyen aslan ve Şans Tanrısı kostümü girmiş dalgıçlar, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Kuala Lumpur Malezya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title