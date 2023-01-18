Malezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları
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KUALA LUMPUR, 18 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Aquaria KLCC Akvaryumu'nda düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlamalarında su altında performans sergileyen aslan ve Şans Tanrısı kostümü girmiş dalgıçlar, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)
KUALA LUMPUR, 18 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Aquaria KLCC Akvaryumu'nda düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlamalarında su altında performans sergileyen aslan ve Şans Tanrısı kostümü girmiş dalgıçlar, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel