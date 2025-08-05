Malezya'da Batan Teknedeki Türk Vatandaşını Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Malezya'nın Pulau Yu Adası açıklarında 29 Temmuz'da batan teknede bulunan Türk vatandaşını arama çalışmaları devam ediyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 29 Temmuz'da Pulau Yu Adası açıklarında seyreden "Daisy" adlı tekne, kötü hava koşulları nedeniyle alabora oldu.

Malezya Deniz İcra Dairesi (MMEA) üst düzey yetkilisi Muhammet Abdullah, teknenin Türk kaptanı ile bir Türk yolcunun olay anında tekneden atlamaları sayesinde hayatta kaldıklarını açıkladı.

Abdullah, teknedeki diğer Türk yolcunun ise olay anında uykuda olduğundan, zamanında tekneden çıkamamış olabileceğini belirtti.

Yetkililer, kayıp Türk vatandaşını arama çalışmalarının yürütüldüğü alanın genişletildiğini belirtirken aramaların, ilerleyen günlerde hava ve deniz koşullarına bağlı olarak devam edeceğini açıkladı.

Kazazedeler hayatta kalmak için uzun süre yüzmek zorunda kaldı

Bernama ajansının haberine göre, kazadan kurtulan kaptan, 31 Temmuz'da kurtarılana kadar yaklaşık 48 saat yüzmek zorunda kaldığını ifade etti.

Kaptan, teknenin aniden çıkan fırtınayla şiddetle sarsıldığını ve açık pencere nedeniyle 20-30 saniye içinde battığını anlattı.

Tekneden atlayarak kurtulan Türk vatandaşı da yaklaşık 20 saat boyunca yüzdüğünü, en sonunda bir balıkçı teknesine sesini duyurabilmesi sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Yetkililer, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinin, kazazedelerin sağlıklarına kavuşmalarının ardından ülkelerine dönmeleri için hükümet yetkilileri ve polisle işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.