Malezya'da Balondan Aslan Dansı Figürleri Festivalleri Süslüyor
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KUALA LUMPUR, 12 Ocak (Xinhua) -- Malezya'da balonlardan figürler oluşturan deneyimli bir tasarımcı olan Syndy Tan Sing Yit, aslan dansı grafik ve resimlerine dayanarak balondan aslan dansı figürleri yaratıyor.
KUALA LUMPUR, 12 Ocak (Xinhua) -- Malezya'da balonlardan figürler oluşturan deneyimli bir tasarımcı olan Syndy Tan Sing Yit, aslan dansı grafik ve resimlerine dayanarak balondan aslan dansı figürleri yaratıyor.
Balondan aslan dansı figürü yapmak için 500'ün üzerinde balonun gerektiğini söyleyen Tan, aslanın karizmasının vurgulanabilmesi için göz renginin ve dudak ile çene oranının ayarlanmasının çok önemli olduğunu söyledi.
Aslan dansı, çok uzun zamandır geleneksel festivallerde şans getirmesi için yapılan bir kutlama etkinliği olarak öne çıkıyor. Tan'ın ince işçilikle yaptığı ve büyük kutlama ve festivallerde haklı bir şekilde sıklıkla dekorasyonun bir parçası olarak yerini alan aslan dansı figürleri, gelenek tadında keyifli ve şenlikli bir atmosfer yaratıyor.