Malezya'da Balondan Aslan Dansı Figürleri Festivalleri Süslüyor

KUALA LUMPUR, 12 Ocak (Xinhua) -- Malezya'da balonlardan figürler oluşturan deneyimli bir tasarımcı olan Syndy Tan Sing Yit, aslan dansı grafik ve resimlerine dayanarak balondan aslan dansı figürleri yaratıyor.

Syndy Tan Sing Yit'in, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki atölyesinde balondan yapılma aslan dansı figürleri görülüyor, 11 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

KUALA LUMPUR, 12 Ocak (Xinhua) -- Malezya'da balonlardan figürler oluşturan deneyimli bir tasarımcı olan Syndy Tan Sing Yit, aslan dansı grafik ve resimlerine dayanarak balondan aslan dansı figürleri yaratıyor.

Balondan aslan dansı figürü yapmak için 500'ün üzerinde balonun gerektiğini söyleyen Tan, aslanın karizmasının vurgulanabilmesi için göz renginin ve dudak ile çene oranının ayarlanmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Aslan dansı, çok uzun zamandır geleneksel festivallerde şans getirmesi için yapılan bir kutlama etkinliği olarak öne çıkıyor. Tan'ın ince işçilikle yaptığı ve büyük kutlama ve festivallerde haklı bir şekilde sıklıkla dekorasyonun bir parçası olarak yerini alan aslan dansı figürleri, gelenek tadında keyifli ve şenlikli bir atmosfer yaratıyor.

Syndy Tan Sing Yit, atölyesinde balondan aslan dansı figürleri yaparken görülüyor, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Syndy Tan Sing Yit, atölyesinde balondan yaptığı aslan dansı figürlerini parlatırken görülüyor, 11 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Syndy Tan Sing Yit, atölyesinde balondan yaptığı aslan dansı figürlerini parlatırken görülüyor, 11 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Syndy Tan Sing Yit (solda) ve iş arkadaşları, Tan'ın atölyesinde çalışırken görülüyor, 11 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Syndy Tan Sing Yit (sağda) ve çalışma arkadaşları, Tan'ın atölyesinde aslan dansı figürlerini parlatırken görülüyor, 11 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Syndy Tan Sing Yit, atölyesinde balondan aslan dansı figürlerini nasıl yaptığını anlatıyor, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)