Malezya'da avukatlar yargı bağımsızlığı için yürüdü

KUALA Malezya'da yüzlerce avukat, eski Başbakan Necih Rezak'ı mahkum eden kıdemli yargıç Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali'ye soruşturma açılmasının ardından yargı bağımsızlığı için başkent Kuala Lumpur'da yürüyüş düzenledi.

Malezya Barosunun "Yargı Bağımsızlığı Yürüyüşü" kapsamında, Padang Merbok otoparkında en az 1000 avukat ve Nazlan'ı destekleyen hukukçular bir araya geldi.

Mitingi düzenleyen Barodan yapılan açıklamada, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, soruşturmayı kamuoyuna duyurduğu ve Nazlan'ın adını verdiği için kınandı.

Açıklamada, soruşturmanın anayasal prosedürlere uygun olmadığı ve yargının bütünlüğüne olan güveni sarsabileceği belirtildi.

Halkın yargı sistemine güvenebilmesi için hükümetin yargı bağımsızlığını koruması gerektiğini belirten Baro Başkanı Karen Cheah, "Görevli bir yargıcın adının benzeri görülmemiş şekilde ifşa edilmesinin aslında yargıya karşı bir gözdağı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Yargıç hakkında soruşturma başlatılmıştı

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, nisanda yargıç Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali'nin banka hesabında kaynağı belirsiz 1 milyon ringgitten fazla (yaklaşık 227 bin dolar) para olduğu iddialarının ardından soruşturma başlattı.

Yüksek Mahkeme Üyesi Mohamad Nazlan, Temmuz 2020'de eski Başbakan Necip'i yolsuzluktan suçlu bularak 12 yıl hapse mahkum etmiş ve daha sonra Yargıtay yargıçlığına terfi etmişti.

Necip Rezak, 1MDB yolsuzluk davasında son temyiz başvurusunu kaybettikten sonra ülkenin en yüksek yargı organı olan Yüksek Mahkemede davaya itiraz etti.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.