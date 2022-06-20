Malezya'da Aralık 2020'den bu yana ilk kez Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmadı

KUALA Malezya'da, son 24 saatte Aralık 2020'den bu yana ilk kez Kovid-19 virüsü nedeniyle can kaybı olmadığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Khairy Jamaluddin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün Malezya, 18 Aralık 2020'den bu yana ilk kez Kovid-19 nedeniyle sıfır ölüm bildiriyor." ifadesini kullandı.

Khairy, söz konusu başarıyı hükümetin verilere dayalı stratejisine bağladı.

Ülkede son 24 saatte 1690 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, ülkedeki toplam aktif vaka sayısı 25 bin 944'e geriledi ve enfekte olan kişilerin yüzde 96'sı hastalığı hafif semptomlarla geçiriyor.

Malezya'da salgının 2020'de başlamasından bu yana Kovid-19 nedeniyle toplam 35 bin 732 kişi hayatını kaybetti.