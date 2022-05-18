Malezya'da 22 milyondan fazla kişisel verinin 10 bin dolara satıldığı öne sürüldü - Haberler

KUALA Malezya'da 1940-2004 yıllarında doğmuş 22,5 milyon vatandaşa ait kişisel verinin 10 bin dolara satıldığı iddia edildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Malezya'da büyük tartışmalara neden olan "MyIdentity" veri sızıntısından bir yıl sonra bir grup bilgisayar korsanı, Ulusal Kayıt Departmanından (NRD) çalınan 22,5 milyon Malezyalının kişisel bilgilerine sahip olduğunu iddia etti.

Amanz olarak bilinen yerel teknoloji portalı, 160 GB büyüklüğündeki veri tabanının "dark web" aracılığıyla 10 bin dolar karşılığında satıldığını öne sürdü.

Sızdırılan kişisel verilerin, 1940 ila 2004 yıllarında doğan Malezyalılara ait isim, doğum tarihi, ev adresi, cinsiyet, telefon ve MyKad numaralarını içerdiği ifade ediliyor.

Kişisel verileri elinde bulundurduğu iddia edilen internet korsanı, alıcıları cezbetmek ve söz konusu verilere sahip olduğunu "kanıtlamak" maksadıyla Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin'in kişisel bilgilerini ve MyKads'ta kullanılan fotoğraflarını da içeren satış listesini yayınladı.

Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin, yaptığı açıklamada, iddia edilen veri sızıntısının NRD'den olmadığını ve hükümetten bilgi almaları için "biraz alan açılan birkaç kurumdan" alınmış olabileceğini söyledi.

Bakan Hamzah, söz konusu kurumların isimleri ve başka hangi kurumların MyIdentity verilerine erişim sağladığı konusunda bilgi paylaşmadı.