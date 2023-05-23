Malezya'da 16. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı Başladı
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LANGKAWİ, 23 Mayıs (Xinhua) -- Malezya'nın Langkawi Adası'nda düzenlenen 16. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nın (LIMA 2023) açılış töreninde şov yapan uçaklar, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)
LANGKAWİ, 23 Mayıs (Xinhua) -- Malezya'nın Langkawi Adası'nda düzenlenen 16. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nın (LIMA 2023) açılış töreninde şov yapan uçaklar, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel