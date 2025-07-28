Malezya'da 15. Genting Dünya Aslan Dansı Şampiyonası Düzenlendi
28 Temmuz'da Malezya'nın Pahang eyaletinde gerçekleşen 15. Genting Dünya Aslan Dansı Şampiyonası'nda, Myanmarlı bir takım, 40 uluslararası rakiple birlikte şampiyonluk için mücadele etti.
GENTİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Malezya'nın Pahang eyaletinde düzenlenen 15. Genting Dünya Aslan Dansı Şampiyonası'nda yarışan Myanmarlı bir takım, 27 Temmuz 2025.
Myanmar'ın Genting kentinde pazar günü düzenlenen etkinlikte 40 uluslararası aslan dansı takımı şampiyonluk için mücadele etti. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel