Malezya, BMGK'deki Gazze Karar Tasarısının ABD Tarafından Veto Edilmesine Tepki Gösterdi

Malezya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım erişimi talep eden yeni bir karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesinden "derin endişe" duyulduğunu bildirdi.

Malezya Dışişleri Bakanlığından, Gazze'de ateşkes ve sınırsız insani yardım erişimi talep eden karar tasarısının BMGK'de ABD tarafından veto edilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Malezya'nın, BMGK'nin 14 üyesinin "evet" oyu kullandığı tasarının, ABD'nin tek oyuyla reddedilmesinden dolayı "derin endişe" duyulduğu ifade edilirken söz konusu durumun Gazze'ye insani yardım girişindeki kısıtlamaların kaldırılmasını bir kez daha engellediği vurgulandı.

Veto hakkının kullanılmasının, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım ve yıkım suçlarını sürdürmesine cesaret vereceğinin altı çizilen açıklamada, "Malezya, Filistin halkı için barış ve adalet arayışında uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım erişimi talep eden yeni bir karar tasarısı dün BMGK'ye sunulmuştu.

Yapılan oylamada, 14 üyenin "evet" oyu verdiği tasarı, ABD'nin tek oyuyla reddedilmişti.

ABD'nin BMGK temsilcisi, oylama öncesi yaptığı açıklamada, söz konusu karar tasarısını veto etmelerinin "kimseyi şaşırtmayacağını" çünkü tasarının "Hamas'ı kınamakta veya İsrail'in kendini savunma hakkını tanımakta başarısız olduğunu" belirtmişti.

Tasarının, Hamas'ı destekleyen bir yapıda olduğunu ve BMGK'de "geçerlilik kazanan yanlış anlatıları haksız yere meşrulaştırdığını" iddia eden ABD'li diplomat, Hamas tüm esirleri serbest bırakmadan Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağını ifade etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 141 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 925 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 590 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 884 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 513'e çıktı, yaralıların sayısı 18 bin 414 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.