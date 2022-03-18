Malezya Başbakanı Yaakob, Sabah eyaletine yönelik "toprak iddialarını" reddetti

KUALA Malezya Başbakanı Ismail Sabri Yaakob, hiç kimsenin Sabah eyaleti üzerinde toprak iddiasında bulunamayacağını söyledi.

Başbakan Yaakob yaptığı açıklamada, Borneo Adası'nda bulunan Sabah eyaleti topraklarında hiçbir kişi ya da kurumun hak iddia edemeyeceğini vurguladı.

Söz konusu açıklama, kendilerini Sulu saltanatının torunları olarak adlandıran bir grubun eyalet topraklarında hak iddia etmesi ve Paris'teki Tahkim Mahkemesi'nin Malezya hükümetinin yaklaşık 20,2 milyar dolar tazminatı saltanat torunlarına ödemesine hükmeden kararının ardından geldi.

Yaakob, söz konusu iddiaların "yasa dışı ve hukuka aykırı" olduğunu belirterek, Malezya hükümetinin kararın iptali için Paris'teki mahkemeye başvuruda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Başbakan Yaakob, "Malezya hükümeti, Sabah eyaletinin Malezya içindeki bütünlüğü de dahil Malezya'nın ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü konusunu ciddiye alıyor." dedi.

Yaakob ayrıca, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun Sabah eyaletini 16 Eylül 1963'ten beri Malezya Federasyonu'nun bir parçası olarak tanıdığının da altını çizdi.

Sulu Sultanlığı, Sabah eyaletini 1878'de bir İngiliz şirketine kiralamış, eyalet daha sonra Malezya'ya dahil olmuştu.