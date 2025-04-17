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Malezya Başbakanı, Tek Taraflı Gümrük Vergilerine Karşı Çıktı

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ASEAN'ın tek taraflı gümrük vergilerini onaylamayacağını belirterek, ekonomik büyüme için işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Çin ile işbirliğini artırma isteğini dile getirdi.

PUTRAJAYA, 17 Nisan (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) tek taraflı uygulanan hiçbir gümrük vergisini onaylamayacağını söyledi.

Enver çarşamba günü Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmede ASEAN'ın ekonomik büyümeyi sürdürmek için işbirliği yoluyla kolektif ilerlemeyi teşvik edeceğini vurguladı.

Enver, tek taraflılığın yükselişiyle karşı karşıya kalan Malezya'nın, risk ve zorluklarla ortaklaşa mücadele için Çin'le işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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