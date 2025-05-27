Malezya Başbakanı'ndan ABD ile Zirve Teklifi

Malezya Başbakanı'ndan ABD ile Zirve Teklifi
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD ile ASEAN arasında zirve düzenlenmesi teklifine olumlu yanıt vereceklerini açıkladı. ASEAN-Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinin ardından yapılan açıklamada, İbrahim, ABD ile ikili görüşmelerin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve ABD arasında zirve düzenlenmesini teklif ederse kabul edeceklerini belirtti.

Malay Mail'in haberine göre İbrahim, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bu yıl ikincisi düzenlenen ASEAN- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İbrahim, ASEAN'ın Çin ile "yakınlaştığı" iddialarına karşılık "Başından beri algı buydu ancak (2025 Ocak'taki) Langkawi toplantısında tüm ASEAN liderlerine yaptığım açıklamada ABD ve Çin'in yanı sıra diğer ülkelerle de temas halinde olmaya devam edeceğimi açıkça belirtmiştim." dedi.

Ocaktaki zirvenin ardından Trump'a mektup yazdığını aktaran İbrahim, Washington yönetiminden ASEAN-ABD zirvesinin yapılması konusunda bir teklif gelmesi durumunda, bunu kabul edeceğini ifade etti.

İbrahim, ASEAN üyelerinin ABD ile ikili görüşmelerin teşvik edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ve ASEAN çıkarlarına öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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