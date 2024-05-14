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Malezya Başbakanı İsrail'e Karşı Duruşunu Yineledi

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Filistinlilere karşı zulmünü durdurması ve bir barış planını kabul etmesi yönünde kararlı duruşunu tekrarladı. Hamas yetkilileriyle görüşen Enver, Malezya'nın Hamas'ın esirleri serbest bırakma çabalarını desteklediğini belirtti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin, İsrail'in Filistinlilere karşı zulmünü durdurması, tüm Filistinli mahkumları serbest bırakması ve bir barış planını kabul etmesi yönünde kararlı duruşunu yineledi.

Başbakan Enver İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal ile görüştüğünü belirtti.

Neredeyse 8 aydır on binlerce Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralandığını, Gazze Şeridi'nin yarısının "siyonist rejimin (İsrail)" zulmü sebebiyle kalıcı şekilde yıkıldığını vurgulayan Enver, Malezya'nın, Hamas'ın esirleri serbest bırakmaya yönelik olumlu tavrından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Enver, ülkesinin, İsrail'in Filistinlilere karşı zulmünü durdurması, tüm Filistinli mahkumları serbest bırakması ve bir barış planını kabul etmesi yönünde kararlı duruşunu yineleyerek, Malezya'nın İsrail'in Refah'a saldırısının engellenmesi ve Gazze Şeridi'ndeki halka gerekli insani yardımların ve tıbbi malzemenin ulaştırılması için uluslararası seviyede rolünü oynamaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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