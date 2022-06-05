Malezya Başbakanı İsmail Sabri, meclisi feshetme yetkisinin Kral'da olduğunu söyledi - Haberler

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Malezya Başbakanı İsmail Sabri, meclisi feshetme yetkisinin Kral'da olduğunu söyledi

AA - İdris Sülün - Güncel
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Malezya Başbakanı İsmail Sabri, meclisi feshetme yetkisinin Kral'da olduğunu söyledi

KUALA Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, meclisi feshetme yetkisinin Kral'da olduğunu hatırlatarak, genel seçim tarihi açıklayarak Kral'ın önüne geçemeyeceğini bildirdi.

KUALA Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, meclisi feshetme yetkisinin Kral'da olduğunu hatırlatarak, genel seçim tarihi açıklayarak Kral'ın önüne geçemeyeceğini bildirdi.

Kral Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın seçimin önünü açmak için parlamentoyu feshetme yetkisine sahip olduğunun altını çizen İsmail Sabri, kendisinin Kral'a sadece tavsiyede bulunabileceğini belirtti.

Başbakan, "Seçim tarihini alenen açıklayan bir başbakan yok. Eski Başbakan Mahathir Muhammed bile geçmişte kendisine seçim tarihine yönelik gelen sorulara 'Daha ilham alamadım' şeklinde cevap vermişti." ifadesini kullandı.

İsmail Sabri, genel seçimle ilgili konuların Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) üst yönetimi tarafından görüşüleceğini ve kabinede tartışılmadan önce partinin Yüksek Konseyine ve daha sonra Barisan Ulusal Yüksek Konseyine getirileceğini ifade etti.

Başbakan, "Kral Abdullah'a ve Federal Anayasa'ya saygısızlık olacağı için (seçimin) kesin tarihini veremem. Kral'ın kararlarına saygı duyuyorum ve onun önüne geçmemeliyim." şeklinde konuştu.

Malezya'da genel seçimin normal şartlarda Eylül 2023'te yapılması gerekiyor ancak Başbakan İsmail Sabri, partisi UMNO ve kamuoyundan erken seçim için tarih belirlemesi konusunda baskı görüyor.

UMNO kurmayları, son anketlerde partinin artan popülaritesini erken genel seçimde perçinlemek isterken, halk koalisyon partileri tarafından belirlenen başbakanın halkın oylarıyla seçilmesini talep ediyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / İdris Sülün - Güncel

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