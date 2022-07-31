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Malezya Başbakanı İsmail Sabri'den erken seçim sinyali

Malezya Başbakanı İsmail Sabri'den erken seçim sinyali

KUALA Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, kamuoyunda tartışmalara neden olan genel seçimin yakında yapılacağını ima etti.

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KUALA Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, kamuoyunda tartışmalara neden olan genel seçimin yakında yapılacağını ima etti.

Selangor eyaletinde düzenlenen Barisan Nasional (BN) Kongresi'nde konuşan İsmail Sabri, koalisyon üyelerinin seçim öncesinde safları daha da sıklaştırmaları gerektiğini belirterek genel seçimin yakın zamanda yapılacağı sinyalini verdi.

Başbakan İsmail, BN üyelerine "muhalefetle ağız birliği yaparcasına hükümeti eleştirmeyi bırakarak yaklaşan genel seçime hazırlanmaları ve partinin adını korumaya odaklanmaları" çağrısında bulundu.

"Yakında seçime gidilecek ve yarın seçim varmış gibi çalışmaya başlamalıyız." ifadesini kullanan İsmail Sabri, "Birbirimize saldırmayı bırakıp bunun yerine şu andan itibaren muhalefete 'saldırmaya' başlamalıyız. İnsanlara birlik içinde ve istikrarlı olduğumuzu göstermeliyiz." şeklinde konuştu.

Başbakan, koalisyonun halkın güvenini yeniden kazanacak stratejiler hazırlaması gerektiğini ve BN'nin hükümeti yönetmesi halinde halk için çok şey yapılabileceğini kaydetti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / İdris Sülün - Güncel

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