Malezya Başbakanı İbrahim'den İsrail'in Gazze'ye Yardım Filosuna Müdahalesine Sert Tepki

(ANKARA) - Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze'ye insani yardım taşıyan filoya yönelik İsrail müdahalesini kınayarak, bunun yalnızca Filistin halkının değil, dünya vicdanının da hiçe sayılması anlamına geldiğini belirtti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İbrahim, İsrail'in "silahsız sivilleri ve hayat kurtarıcı yardım malzemeleri taşıyan gemileri hedef alarak korkutma ve baskı politikası uyguladığını" söyledi ve bu eylemi "en güçlü şekilde" kınadıklarını belirtti.

Filonun, Gazze'deki abluka altındaki halk için "dayanışma, şefkat ve umut" anlamı taşıdığını vurgulayan İbrahim, Malezya'nın özellikle kendi vatandaşlarını ilgilendiren ihlaller konusunda İsrail'i hesap vermeye zorlamak için tüm meşru ve yasal yolları kullanacağını ifade etti.