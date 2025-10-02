Haberler

Malezya Başbakanı İbrahim'den İsrail'in Gazze'ye Yardım Filosuna Müdahalesine Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze'ye insani yardım taşıyan filoya yönelik İsrail müdahalesini kınayarak bu eylemin dünya vicdanını hiçe saydığını belirtti ve İsrail'in sivilleri hedef alarak korkutma politikası uyguladığını ifade etti.

(ANKARA) - Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze'ye insani yardım taşıyan filoya yönelik İsrail müdahalesini kınayarak, bunun yalnızca Filistin halkının değil, dünya vicdanının da hiçe sayılması anlamına geldiğini belirtti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İbrahim, İsrail'in "silahsız sivilleri ve hayat kurtarıcı yardım malzemeleri taşıyan gemileri hedef alarak korkutma ve baskı politikası uyguladığını" söyledi ve bu eylemi "en güçlü şekilde" kınadıklarını belirtti.

Filonun, Gazze'deki abluka altındaki halk için "dayanışma, şefkat ve umut" anlamı taşıdığını vurgulayan İbrahim, Malezya'nın özellikle kendi vatandaşlarını ilgilendiren ihlaller konusunda İsrail'i hesap vermeye zorlamak için tüm meşru ve yasal yolları kullanacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Sumud Filosu'nun çağrısıyla harekete geçtik! Aralarında Türkler de var
Can Holding'e yönelik soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Ünlü iş insanının oğlu tutuklandı! Kendisi ise hala kaçak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.