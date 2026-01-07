Malezya Başbakanı İbrahim, Anıtkabir'i ziyaret etti / Haber eklendi

Haberler

Malezya Başbakanı İbrahim, Anıtkabir'i ziyaret etti

Güncelleme:
MALEZYA Başbakanı Enver İbrahim, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in refakatinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. İbrahim'e, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve eşi Demet Güler Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail Hanımefendi'nin Anıtkabir'i ziyaretine eşlik etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
