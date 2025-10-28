Haberler

Malezya Başbakanı, Gazze Barış Planını Trump'a İletti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze için hazırlanan 20 maddelik barış planının adil, kapsayıcı ve kalıcı olması gerektiğini ABD Başkanı Donald Trump'a bildirdi. Enver, Trump ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze için hazırlanan 20 maddelik planın "adil, kapsayıcı ve kalıcı" olması gerektiğini ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiğini bildirdi.

Malay Mail gazetesinin haberine göre, Enver, 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Enver, "Trump, ikili görüşmelerde iyi bir dinleyici. Bazı konularda kendi görüşlerini paylaştı, ben de nezaketle bazılarına katılmadığımı kendisine söyledim." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Malezya halkının beklentilerini de dile getirdiğini aktaran Enver, "(Gazze'de) Barış planının adil, kapsayıcı ve kalıcı olması gerektiğini kendisine anlatmak için elimden geleni yaptım." dedi.

???????- Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze'ye saldırı emri verdi

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay Tankı

TSK'nın çelik yumruğu ilk kez test sürüşünde
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Akıllara durgunluk veren soygun! İş makinesi ile ATM çaldılar

Akıllara durgunluk veren soygun! İş makinesi ile ATM çaldılar
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.