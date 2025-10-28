Malezya Başbakanı, Gazze Barış Planını Trump'a İletti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze için hazırlanan 20 maddelik planın "adil, kapsayıcı ve kalıcı" olması gerektiğini ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiğini bildirdi.

Malay Mail gazetesinin haberine göre, Enver, 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Enver, "Trump, ikili görüşmelerde iyi bir dinleyici. Bazı konularda kendi görüşlerini paylaştı, ben de nezaketle bazılarına katılmadığımı kendisine söyledim." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Malezya halkının beklentilerini de dile getirdiğini aktaran Enver, "(Gazze'de) Barış planının adil, kapsayıcı ve kalıcı olması gerektiğini kendisine anlatmak için elimden geleni yaptım." dedi.

- Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.