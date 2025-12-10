Haberler

Malezya'dan, Tayland ile Kamboçya'nın müzakerelerin sürdürülmesine "istekli oldukları" mesajı

Güncelleme:
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ile Kamboçya arasındaki artan sınır gerilimi hakkında görüşmeler yaparak tarafların müzakereleri sürdürmeye istekli olduklarını açıkladı. İki ülkede de meydana gelen çatışmalara rağmen diplomatik girişimlerin devam edeceğini vurguladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ile Kamboçya arasındaki ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimine ilişkin iki ülkeden mevkidaşlarıyla görüştüğünü belirterek, tarafların müzakereleri sürdürme konusunda "açık ve istekli oldukları" sinyalini verdi.

Enver, sosyal medya hesabından, Kamboçya-Tayland arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Sınır gerilimini ele almak üzere dün Kamboçyalı ve Taylandlı mevkidaşlarıyla görüştüğünü bildiren Enver, "Her iki liderin, gerilimi azaltmayı ve durumu daha da tırmandırabilecek yanlış anlaşılmaları önlemek için müzakerelere devam etme konusundaki açık ve istekli yaklaşımını takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Enver, henüz kesin çözüme ulaşılamamış olsa da sürdürülen diplomatik girişimlerin, "bu kritik saatlerde daha ciddi olayların" önüne geçilmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Ayrıca Enver, bölgenin istikrarını ve güvenliğini korumak için ülkesinin, barışçıl diyaloğu, uluslararası hukuka dayalı çözümleri ve güçlendirilmiş bölgesel işbirliğini desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

İki ülke arasında yeniden çatışma

Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken, çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Kamboçya'dan askeri ve sivil hedeflere ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtmişti.

Suvaree, çatışmada 1 Taylandlı askerin hayatını kaybettiğini ve 8 askerin yaralandığını ifade etmişti.

Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, çatışmalarda 4 Kamboçyalı sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin yaralandığını belirtmişti.

İki ülke arasında ateşkes anlaşmasına rağmen 8 Aralık'ta yeniden başlayan ve sınır hattı boyunca yayılan çatışmalarda, 7'si Taylandlı, 7'si Kamboçyalı olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
