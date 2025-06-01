Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Savunma İşbirliğini Görüşmek Üzere Singapur'da Toplandı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile ikili ilişkiler ve savunma konularını ele aldı.

Enver, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu kapsamında Hegseth'i kabul etti ve Wong ile de bir araya geldi.

Facebook hesabından paylaşım yapan Enver, Hegseth ile savunma ve deniz güvenliği işbirliğini geliştirme çabalarını ele aldıklarını belirtti.

Enver, ayrıca Boeing Global Başkanı Brendan Nelson ile de görüştü.

Singapurlu mevkidaşı Wong ile de sınır ve denizcilik meseleleri dahil ikili ilişkileri görüştüğünü bildiren Enver, ülkeler arasındaki projeleri gözden geçirdiklerini, bu görüşmenin Malezya ile Singapur arasındaki işbirliğini güçlendireceğini kaydetti.

Shangri-La Diyaloğu

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) düzenlediği Shangri-La Diyaloğu, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Singapur'da yapılıyor.

Bu yıl 22'nci kez düzenlenen foruma Asya-Pasifik, Kuzey Amerika Avrupa ve Orta Doğu'dan hükümet yetkilileri, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.