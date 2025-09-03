Haberler

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Çin'de Karşılaştı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, diplomatik ilişkilerinin kesildiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Pekin'de gerçekleştirilen bir etkinlikte 'şans eseri' karşılaştıklarını açıkladı. İki lider el sıkışarak selamlaştı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 2021'de diplomatik ilişkilerinin kesildiği Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un ile Çin'de "tesadüfen" karşılaştıklarını ve selamlaştıklarını açıkladı.

Enver, ABD merkezli Facebook sosyal medya platformundan Çin'in başkenti Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen programa katılımına ilişkin paylaşım yaptı.

Programa katılan Kuzey Kore lideri Kim ile "şans eseri" karşılaştıklarını belirten Enver, el sıkıştıklarını ve selamlaştıklarını belirtti.

Malezya ve Kuzey Kore 2021'de diplomatik bağları kesmişti

Malezya Yüksek Mahkemesi, 2021'de, o dönem yaklaşık 2 yıldır ülkede gözaltında tutulan Kuzey Kore vatandaşı Mun Chol Myong'un, hakkındaki kara para aklama suçlamasından ötürü yargılanmak üzere ABD'ye sınır dışı edilebileceği yönünde karar vermişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından 19 Mart 2021'de yapılan açıklamada, bu karara tepki gösterilmiş ve "Malezya ile diplomatik ilişkilerin kesildiği" duyurulmuştu.

Aynı gün Kuzey Kore'nin açıklamasını kınayan Malezya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore Büyükelçiliği çalışanları ve ailelerinin 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
