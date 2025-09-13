Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Saldırılarını Kınadı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Suriye, Katar, Lübnan, Filistin, Yemen ve Tunus sularında Küresel Sumud Filosu'nu hedef alan saldırılarının ardından, "Bir ülkenin sadece 1 veya 2 hafta içinde 6 ülkeye saldırarak bu kadar küstahça davranabilmesi kabul edilemez." dedi.

Malezya merkezli The Star gazetesinin haberine göre, 2025 Ulusal Dini Kurumlar Buluşması'nın (IJPAM) kapanışında konuşan Enver, İsrail'in farklı ülkelere yönelik hava saldırılarının Netanyahu yönetiminin "saldırgan" ve "insanlık dışı" tutumunu gözler önüne serdiğini belirtti.

İsrail'in saldırılarını kınayan Enver, "Bir ülkenin sadece 1 veya 2 hafta içinde 6 ülkeye saldırarak bu kadar küstahça davranabilmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Enver, Malezya'nın Filistin'e desteğini göstermek üzere 15 Eylül Pazartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek İslam ve Arap ülkeleri olağanüstü zirvesine katılacağını duyurdu.

Malezya Başbakanı Enver'in bahsettiği 6 ülke arasında, sularında Küresel Sumud Filosu'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlenen Tunus da yer aldı.

İsrail, 8 Eylül'den bu yana Suriye, Yemen ve Katar'a hava saldırıları düzenlemişti. İsrail ordusu ayrıca Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya da günlük saldırılar düzenliyor.