Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ILMU Yapay Zeka Modelini Tanıttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin geliştirdiği çok dilli yapay zeka modeli ILMU'yu tanıttı. Model, dijital dönüşüm ve teknolojik bağımsızlık için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin geliştirdiği çok dilli yapay zeka (AI) modeli ILMU'nun tanıtımını yaptı.

Malay Mail gazetesinin haberine göre Enver, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde (MITEC) düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı.

Zirvede yaptığı konuşmada, Malezya'nın dijital dönüşümünü desteklemeyi hedeflediklerini belirten Enver, ILMU'nun ulusal inovasyon ve teknolojik bağımsızlık için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Malezya kültürüne uygun şekilde hazırlanan ILMU, Malayca, İngilizce ve yerel lehçelerde metin, ses ve görsel içerikleri anlayıp yanıt verebiliyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü

Polis memuru beylik silahıyla sokak köpeğini öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'den Mauro Icardi sorusuna olay cevap

Volkan Demirel'den Mauro Icardi sorusuna olay cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.