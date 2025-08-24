Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze için Ek Yardım Paketi Duyurdu

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da binlerce kişi Filistin'e destek için gösteri yaparken, Başbakan Enver İbrahim Gazzeliler için ek yardım paketi duyurdu.

Free Malaysia Today gazetesinin haberine göre, binlerce Malezyalı başkent Kuala Lumpur'un Merdeka Meydanı'nda bir araya geldi.

Gösteri meydanında konuşma yapan Enver, Malezya'nın Gazze'deki Filistin halkına yardım için yaklaşık 23,6 milyon dolar ek yardım yapacağını duyurdu.

Enver, ayrıca Malezya'daki büyük şirketleri Gazze'nin yeniden imarı için yardım sağlamaya çağırdı.

Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun aç bırakıldığına dikkati çeken Enver, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu zalimlikle suçladı.

Enver, Gazze'de açlığın bir silah olarak kullanıldığını vurgulayarak, uluslararası toplumu Filistin halkına yönelik zulmü durdurmak için İsrail üzerinde baskı kurmaya çağırdı.